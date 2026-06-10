Враг атаковал жилой сектор в Сумах: ранены два человека
Утром 10 июня российские военные совершили атаку на жилой сектор города Сумы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате обстрела вспыхнул пожар – горели частный дом и хозяйственная постройка.
Ранения получили два человека.
Из-за угрозы повторного удара спасатели временно приостанавливали работу. Пожар ликвидировали.
Напомним, на рассвете 10 июня враг совершил массированную атаку на Харьков. Зафиксировано 26 ударов беспилотников. Известно о четырех пострадавших женщинах.
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