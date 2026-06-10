Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 июня враг атаковал Украину 207 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.30 силы ПВО уничтожили или подавили 181 российский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 13 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, на рассвете 10 июня враг совершил массированную атаку на Харьков. Зафиксировано 26 ударов беспилотников. Известно о четырех пострадавших женщинах.