Удары по Харькову: дрон повредил многоэтажку, известно о семи пострадавших
В результате утренней атаки российских беспилотников на Харьков пострадали уже семь человек. Враг бьет по жилым кварталам и гражданскому транспорту
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Сейчас известно о таких последствиях:
- В Индустриальном районе вражеский дрон вызвал возгорание на первом этаже многоэтажки. Пожар ликвидируют подразделения ГСЧС. Пострадали четыре человека: три женщины 23, 27 и 77 лет, а также 57-летняя женщина, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.
- В Немышлянском районе беспилотник попал в автомобиль. Из-за удара острую реакцию на стресс получили 40-летний мужчина и две женщины в возрасте 38 и 76 лет. Медики оказали им помощь.
- В Киевском районе также зафиксировано попадание дрона в автомобиль. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Экстренные службы продолжают работу на местах попадания.
Напомним, российские войска продолжают атаковать Харьков ударными беспилотниками. Начиная с 9:00 10 июня зафиксированы попадания БпЛА в Немышлянском, Киевском, Шевченковском и Индустриальном районах города.
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