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10 июня 2026, 11:29

Удары по Харькову: дрон повредил многоэтажку, известно о семи пострадавших

10 июня 2026, 11:29
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Фото: ОВА
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В результате утренней атаки российских беспилотников на Харьков пострадали уже семь человек. Враг бьет по жилым кварталам и гражданскому транспорту

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Сейчас известно о таких последствиях:

  • В Индустриальном районе вражеский дрон вызвал возгорание на первом этаже многоэтажки. Пожар ликвидируют подразделения ГСЧС. Пострадали четыре человека: три женщины 23, 27 и 77 лет, а также 57-летняя женщина, у которой диагностировали острую реакцию на стресс.
  • В Немышлянском районе беспилотник попал в автомобиль. Из-за удара острую реакцию на стресс получили 40-летний мужчина и две женщины в возрасте 38 и 76 лет. Медики оказали им помощь.
  • В Киевском районе также зафиксировано попадание дрона в автомобиль. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Экстренные службы продолжают работу на местах попадания.

Напомним, российские войска продолжают атаковать Харьков ударными беспилотниками. Начиная с 9:00 10 июня зафиксированы попадания БпЛА в Немышлянском, Киевском, Шевченковском и Индустриальном районах города.

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