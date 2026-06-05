В Харькове экс-военный ТЦК отправлял ухилянцев за границу

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В Харьковской области получил подозрение бывший сотрудник ТЦК. За 25 тысяч долларов он обещал переправку за границу

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в апреле этого года военнообязанный мужчина обратился к бывшему сотруднику ТЦК. Бывший чиновник убедил его, что может помочь переправить его за границу. Он предложил переправку за 20 тысяч долларов.

Задержан экс-работник ТЦК после получения денег.

"В настоящее время продолжается установление других лиц, которые могут быть причастны к организации незаконной переправки. По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили командира воинской части, который "прикрывал" подчиненных-прогульщиков. Военные продолжали получать зарплату и дополнительные выплаты.