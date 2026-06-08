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08 июня 2026, 14:41

Серия ударов по РФ: поражена ключевая топливная инфраструктура и РЛС

08 июня 2026, 14:41
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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7 июня и в ночь на 8 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и топливно-энергетических объектов российских оккупационных войск

Об этом сообщил Генштаб, передает RegioNews.

В частности, в Краснодарском крае РФ поражена перевальная нефтебаза "Грушовая", входящая в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" в районе Новороссийска. Зафиксирован пожар на территории объекта, степень нанесенного ущерба уточняется.

Эта нефтебаза является частью большого логистического узла, обеспечивающего прием, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск. Общая емкость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн. кубометров.

Также Силы обороны поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию "Красный Яр" в Волгоградской области. На объекте возник пожар, информация о масштабах повреждений уточняется. Станция является важнейшим узлом в системе транспортировки нефти в направлении Волгоградского НПЗ и экспортной инфраструктуры.

Кроме того, в районе населенного пункта Кабардинка Краснодарского края зафиксировано поражение радиолокационной станции противника.

Также сообщается об ударах по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника в Запорожской, Донецкой и Курской области РФ.

В Запорожской области поражена мастерская подразделения БпЛА оккупантов, а также склады материально-технического обеспечения противника в Запорожье и Донбассе.

Отдельно указывается на поражение мест сосредоточения личного состава противника в ряде районов Донецкой, Запорожской и Сумской областей.

Напомним, операторы БпЛА 3-го отдельного полка Сил специальных операций взяли под воздушный контроль часть сухопутного маршрута поставки российских войск в временно оккупированный Крым.

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