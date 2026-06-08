12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 14:41

Серія ударів по РФ: уражено ключову паливну інфраструктуру та РЛС

08 червня 2026, 14:41
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

7 червня та в ніч на 8 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та паливно-енергетичних об'єктів російських окупаційних військ

Про це повідомив Генштаб, передає RegioNews.

Зокрема, в Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушовая", що входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" у районі Новоросійська. Зафіксовано пожежу на території об’єкта, ступінь завданих збитків уточнюється.

Ця нафтобаза є частиною великого логістичного вузла, який забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафти й нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів.

Також Сили оборони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Красний Яр" у Волгоградській області РФ. На об’єкті виникла пожежа, інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Станція є важливим вузлом у системі транспортування нафти у напрямку Волгоградського НПЗ та експортної інфраструктури.

Крім того, в районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника.

Також повідомляється про удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами противника в Запорізькій, Донецькій областях та Курській області РФ.

У Запорізькій області уражено майстерню підрозділу БпЛА окупантів, а також склади матеріально-технічного забезпечення противника на Запоріжжі та Донеччині.

Окремо зазначається ураження місць зосередження особового складу противника в низці районів Донецької, Запорізької та Сумської областей.

Нагадаємо, оператори БпЛА 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту постачання російських військ до тимчасово окупованого Криму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Сили оборони нафтобаза РЛС
"Плюс 100 кв. км за місяць": Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
08 червня 2026, 13:04
Кадри роботи ССО: уражено логістичний маршрут РФ до Криму
06 червня 2026, 17:22
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Російський дрон вдарив по автомобілю на Сумщині: постраждали четверо людей
08 червня 2026, 14:58
У Дніпрі чоловік загинув, намагавшись розплавити боєприпас
08 червня 2026, 14:45
На Полтавщині чоловіка, який зник під час відпочинку, знайшли мертвим
08 червня 2026, 14:25
Росія завозить іноземних бійців значно більше за Україну: що робити
08 червня 2026, 13:57
На Прикарпатті жінка розбила вазу і смертельно поранила знайомого
08 червня 2026, 13:39
Пообіцяв повернути сина: на Тернопільщині жінка у відчаї віддала аферистам всі гроші
08 червня 2026, 13:20
"Плюс 100 кв. км за місяць": Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
08 червня 2026, 13:04
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
08 червня 2026, 12:44
"Кримінал відчуває слабину": в Нацполіції пояснили ризики масової мобілізації поліцейських
08 червня 2026, 12:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »