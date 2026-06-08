Серія ударів по РФ: уражено ключову паливну інфраструктуру та РЛС

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

7 червня та в ніч на 8 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та паливно-енергетичних об'єктів російських окупаційних військ

Про це повідомив Генштаб, передає RegioNews.

Зокрема, в Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушовая", що входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" у районі Новоросійська. Зафіксовано пожежу на території об’єкта, ступінь завданих збитків уточнюється.

Ця нафтобаза є частиною великого логістичного вузла, який забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафти й нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів.

Також Сили оборони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Красний Яр" у Волгоградській області РФ. На об’єкті виникла пожежа, інформація про масштаби пошкоджень уточнюється. Станція є важливим вузлом у системі транспортування нафти у напрямку Волгоградського НПЗ та експортної інфраструктури.

Крім того, в районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника.

Також повідомляється про удари по пунктах управління безпілотними літальними апаратами противника в Запорізькій, Донецькій областях та Курській області РФ.

У Запорізькій області уражено майстерню підрозділу БпЛА окупантів, а також склади матеріально-технічного забезпечення противника на Запоріжжі та Донеччині.

Окремо зазначається ураження місць зосередження особового складу противника в низці районів Донецької, Запорізької та Сумської областей.

Нагадаємо, оператори БпЛА 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій взяли під повітряний контроль частину сухопутного маршруту постачання російських військ до тимчасово окупованого Криму.