Кадры работы ССО: поражен логистический маршрут РФ в Крым
Операторы БпЛА 3-го отдельного полка Сил специальных операций взяли под воздушный контроль часть сухопутного маршрута поставки российских войск во временно оккупированный Крым
Об этом сообщили в 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго, передает RegioNews.
По данным подразделения, дроны ССО уничтожают технику и разрушают логистические маршруты врага в направлении Мелитополь – Чонгар.
В результате этих действий усложнены поставки российских войск, в частности доставки горючего на временно оккупированный полуостров.
В подразделе отметили, что это только начало подобных сделок.
Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. Был поражен нефтяной терминал "Курганефтепродукт" в Таганроге Ростовской области РФ.