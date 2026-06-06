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06 июня 2026, 17:22

Кадры работы ССО: поражен логистический маршрут РФ в Крым

06 июня 2026, 17:22
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Скриншот с видео
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Операторы БпЛА 3-го отдельного полка Сил специальных операций взяли под воздушный контроль часть сухопутного маршрута поставки российских войск во временно оккупированный Крым

Об этом сообщили в 3-м отдельном полку специального назначения имени князя Святослава Храброго, передает RegioNews.

По данным подразделения, дроны ССО уничтожают технику и разрушают логистические маршруты врага в направлении Мелитополь – Чонгар.

В результате этих действий усложнены поставки российских войск, в частности доставки горючего на временно оккупированный полуостров.

В подразделе отметили, что это только начало подобных сделок.

Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. Был поражен нефтяной терминал "Курганефтепродукт" в Таганроге Ростовской области РФ.

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