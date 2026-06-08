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08 червня 2026, 12:35

"Кримінал відчуває слабину": в Нацполіції пояснили ризики масової мобілізації поліцейських

08 червня 2026, 12:35
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Фото: з відкритих джерел
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Масова мобілізація поліцейських може призвести до сплеску злочинності в Україні

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

За його словами, наразі близько 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту, ще приблизно 34 тисячі несуть службу в прифронтових регіонах.

Він зазначив, що поліцейські підрозділи беруть участь у бойових діях разом із Збройними силами України, зокрема в районах Бахмута, Авдіївки, Кліщіївки, Малої Токмачки та Гуляйполя. Йдеться про підрозділи, зокрема бригаду "Лють", а також "Хижак" і стрілецькі батальйони.

Нєбитов підкреслив, що ці формування комплектуються виключно з особового складу Нацполіції, що впливає на кадровий дефіцит у системі.

"Щоб виховати оперативника кримінальної поліції чи слідчого, потрібні місяці, а іноді й роки навчання", – зазначив він.

За словами заступника голови НПУ, у разі масової мобілізації правоохоронців можливе зниження оперативності реагування поліції, що може вплинути на рівень злочинності.

"Масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується – кримінал відчуває слабину", – наголосив Нєбитов.

Він також повідомив, що лише цього року на лінію "102" надійшло близько 3,3 мільйона повідомлень, які стосуються різних правопорушень – від домашнього насильства до тяжких злочинів, що потребують негайного реагування.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, коли Україна скасує воєнний стан. Президент заявив, що війна з РФ не завершиться, поки Україна не отримає дієві гарантії безпеки. До цього моменту також неможливе завершення воєнного стану в країні.

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