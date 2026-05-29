Мійльон доларів на постачанні дронів: НАБУ і САП викрили чиновника прикордонної служби

НАБУ та САП викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у серпні минулого року одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю партії безпілотних авіаційних комплексів. До участі у переговорній процедурі допустили приватне товариство, яке пропонувало поставити необхідну продукцію за 825 мільйонів гривень.

Згодом власник іншої фірми, яка виробляла безпілотники, попросив не знижувати ціни, оскільки переможцем мала стати його компанія. Проте директор товариства надав оновлену комерційну пропозицію зі зниженою вартістю дронів, завдяки чому його компанія здобула перемогу.

Власник компанії-конкурентки за змовою з прикордонниками почав вимагати у переможця закупівлі хабар. Він заявив, що нібито для безпроблемного укладення договору та подальшого приймання техніки службовими особами ДПСУ необхідно сплатити мільйон доларів США. Цю суму сам власник компанії та чиновники прикордонної служби планували поділити між собою.

"Для остаточного переконання директора товариства в необхідності надати хабар йому організували телефонну розмову з представником ДПСУ, під час якої той повідомив, що всі вимоги висуваються за погодженням із Адміністрацією відомства", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.