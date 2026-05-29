12:14  29 травня
Палаючі вантажівки і трали РФ: ГУР показало ефектні кадри ударів
10:49  29 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив знайомого та знімав це на відео
08:22  29 травня
На Київщині чоловік відкрив вогонь з квартири – подробиці
UA | RU
UA | RU
29 травня 2026, 16:20

Мійльон доларів на постачанні дронів: НАБУ і САП викрили чиновника прикордонної служби

29 травня 2026, 16:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

НАБУ та САП викрили посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у серпні минулого року одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю партії безпілотних авіаційних комплексів. До участі у переговорній процедурі допустили приватне товариство, яке пропонувало поставити необхідну продукцію за 825 мільйонів гривень.

Згодом власник іншої фірми, яка виробляла безпілотники, попросив не знижувати ціни, оскільки переможцем мала стати його компанія. Проте директор товариства надав оновлену комерційну пропозицію зі зниженою вартістю дронів, завдяки чому його компанія здобула перемогу.

Власник компанії-конкурентки за змовою з прикордонниками почав вимагати у переможця закупівлі хабар. Він заявив, що нібито для безпроблемного укладення договору та подальшого приймання техніки службовими особами ДПСУ необхідно сплатити мільйон доларів США. Цю суму сам власник компанії та чиновники прикордонної служби планували поділити між собою.

"Для остаточного переконання директора товариства в необхідності надати хабар йому організували телефонну розмову з представником ДПСУ, під час якої той повідомив, що всі вимоги висуваються за погодженням із Адміністрацією відомства", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ САП розслідування схема
Взяв кредитів на майже 60 мільйонів: на Одещині депутат "залишив секрет" у декларації
29 травня 2026, 14:25
Допомагали "нечистому" бізнесу: чиновників БЕБ піймали на хабарях
28 травня 2026, 18:05
Організаторам схеми ухилення від мобілізації у Дніпрі загрожує до 9 років в’язниці
28 травня 2026, 15:30
Всі новини »
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Вступили до "Єдиної Росії" та ЛДПР: двоє херсонських "депутатів" підуть під суд
29 травня 2026, 18:59
Погрожував перехожим та напав на патрульних: у Києві затримали дебошира
29 травня 2026, 18:51
У Херсоні затримали оператора, який працював на ворожу телекомпанію
29 травня 2026, 18:17
Херсон під обстрілами: дев’ятеро поранених внаслідок атак ворога
29 травня 2026, 17:57
СБУ вдарили по об'єкту розвідки ФСБ у Краснодарському краї
29 травня 2026, 17:35
Поліцейські по-звірячому катували затриманого у Дніпрі: потерпілий опинився в реанімації
29 травня 2026, 17:32
У Херсоні оголошено підозри катам, які знущалися з цивільних у захопленому відділку
29 травня 2026, 17:20
Прокуратура через суд повернула до бюджету Києва 345 тисяч гривень переплати за "фейкові" роботи
29 травня 2026, 16:56
Смертельна ДТП у Харкові: заступник мера отримав підозру
29 травня 2026, 16:35
На Буковині депутат і поліцейський організували "трафік" ухилянтів до Румунії
29 травня 2026, 16:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »