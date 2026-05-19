В Киеве правоохранитель перевозил 4,8 кг наркотиков в собственном авто

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранителю из Киева сообщили о подозрении в перевозке особо опасного психотропного вещества с целью сбыта

Об этом сообщил офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, 26-летний работник полиции приобрел PVP психотропное вещество, обращение которого запрещено, и хранил его для дальнейшей продажи.

Перевозил психотропы он на собственном автомобиле. Во время проверки документов полицейские остановили автомобиль и обнаружили в салоне два полиэтиленовых пакета с белым кристаллическим веществом.

В общей сложности изъято более 4,8 кг PVP. Примерная стоимость психотропов по ценам черного рынка около 4,8 млн грн.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины, а именно – незаконное приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах.

Суд избрал ему меру пресечения содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что ранее в Киеве разоблачили восьмерых участников банды. Злоумышленники продавали метадон по всей Украине.