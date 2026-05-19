В Кировоградской области будут судить чиновниц за махинации на закупках

В Кировоградской области будут судить должностных лиц, которых обвиняют в схеме закупки угля по завышенным ценам

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделов образования и уполномоченного лица по публичным закупкам по фактам злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно.

По данным следствия, должностные лица организовали схему закупки каменного угля для нужд учебных заведений без проведения конкурентных торгов и по завышенным ценам.

Следствием установлено, что на протяжении 2023-2024 годов должностные лица неоднократно объявляли открытые торги с заранее дискриминационными условиями для участников. В дальнейшем такие закупки отменялись или признавались несостоявшимися, после чего заключались прямые договоры с заранее определенным обществом.

В частности, в декабре 2023 года между отделом образования и обществом был заключён договор на поставку 105 тонн каменного угля на сумму более 1,3 млн грн без использования электронной системы закупок. По выводам экспертиз, ущерб бюджету по этому эпизоду составляет более 238 тыс. грн.

Кроме того, в 2024 году, по версии следствия, чиновники повторно реализовали аналогичную схему при закупке еще 112 тонн каменного угля. В результате этого местному бюджету нанесен ущерб более чем на 392 тыс грн.

Общая сумма ущерба, нанесенного Суботцовской общине, составляет более 631 тыс грн.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

