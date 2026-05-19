"Фронт ще збільшиться": РФ готує наступ з боку Білорусі - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що російська армія проводить наступальні операції на різних напрямках фронту. При цьому РФ готується до ймовірного наступу з Півночі

Про це головком розповів у інтерв'ю виданню "Militarnyi", передає RegioNews.

"Вони намагаються проводити інтенсивні наступальні дії. Особливість полягає в тому, що вони зараз концентруються на декількох напрямках головних — це Покровський, Очеретівський, Олександрівський, Костянтинівський, Лиманський та частково Куп'янський. Також проводяться дії невисокої інтенсивності вздовж державного кордону — у Харківській та Сумській області", - говорить Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українські військові проводять наступальні та контрнаступальні операції там, де це можливо. При цьому під час попереднього наступу Силам оборони вдалось звільнити близько 500 квадратних кілометрів території.

Водночас наразі існує реальна загроза наступальної операції РФ з території Білорусі.

"Ми знаємо, що російський Генштаб активно прораховує і готує наступальні операції з Півночі. Це значить, що фронт ще збільшиться", - каже Сирський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відкрито заявив, що керівництво РФ та Білорусі обговорюють нові агресивні операції проти України. Кремль намагається "втягнути" Білорусь у війну.