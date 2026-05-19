15 лет тюрьмы и конфискация: суд ужесточил приговор агенту РФ, которая шпионила в Киевской области

Фото: Офис Генерального прокурора

Апелляционный суд принял строгое решение по делу жительницы Киевщины, работавшей на российские спецслужбы: к 15 годам заключения за государственную измену добавлена полная конфискация имущества

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Прокуроры в апелляционном суде отстояли квалификацию действий осужденной за государственную измену и добились назначения полного объема наказания, предусмотренного законом.

Речь идет о жительнице Киевщины, которую Бориспольский горрайонный суд Киевской области в мае прошлого года признал виновной в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы.

По данным следствия и суда, женщину дистанционно завербовали представители спецслужб РФ через Telegram-каналы, где она искала "быстрый заработок". После этого она приступила к выполнению задач российских кураторов в столичном регионе.

Осужденная собирала и передавала врагу данные о расположении воинских частей Вооруженных сил Украины и подразделений СБУ. Такая информация могла использоваться государством-агрессором для подготовки ракетных и дроновых ударов.

Чтобы не привлекать внимание, женщина действовала под видом обычных прогулок, она фотографировала и снимала видео оборонных объектов. Также получила задание установить скрытые камеры с онлайн-трансляцией вблизи военных объектов, однако реализовать его не смогла из-за охраны.

Кроме того, по указанию куратора осужденная приобрела SIM-карты украинского мобильного оператора и направила их в Кыргызстан для дальнейшей переправки в РФ.

Сторона защиты оспорила приговор, ссылаясь, в частности, на семейное положение осужденной. В то же время, прокурор подал апелляционную жалобу из-за того, что суд первой инстанции не назначил дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

По результатам рассмотрения апелляционный суд согласился с позицией прокуроров, отклонил доводы защиты и удовлетворил апелляционную жалобу прокурора.

Приговор ужесточили: к 15 годам лишения свободы добавлена конфискация имущества.

