В Кировоградской области чиновники подрались прямо в Раде

Инцидент произошел в поселке Александровка. Проверяют факт драки двух чиновников

Об этом сообщает gre4ka, передает RegioNews.

По словам местного активиста Андрея Лавруся, в Александровском поссовете произошел конфликт похожий на драку. Речь идет о заместителе председателя и специалисте отдела ЖКХ. По факту конфликта, произошедшего 18 мая, оба участника обратились в полицию с заявлениями.

Пресс-секретарь Нацполиции Оксана Ковтуненко сообщила, что по каждому из сообщений зарегистрированы отдельные уголовные производства по признакам уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.125 УК Украины — умышленное легкое телесное повреждение.

Напомним, что ранее в Кировоградской области открыли огонь в помещении Светловодского городского совета. В результате стрельбы два человека получили ранения.