19 мая 2026, 12:44

Глуховская громада на Сумщине под ударом БпЛА: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня 19 мая российские войска атаковали ударным беспилотником гражданскую инфраструктуру Глуховской общины Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара погибли двое мужчин в возрасте 58 и 52 лет.

Еще четыре человека получили ранения – двое мужчин и две женщины. Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Последствия российской атаки уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 39 населенных пунктов Сумской области. Повреждены многоквартирные и приватные дома, легковые автомобили, мастерская университета. Есть пострадавшие гражданские.

