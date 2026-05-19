В Кривом Роге разоблачили организатора международной аферы на 7 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

В Кривом Роге разоблачили организатора международной мошеннической схемы, который обманул иностранные компании почти на 7 млн грн

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews .

Прокуроры совместно с правоохранителями сообщили о подозрении 38-летнему жителю Кривого Рога, который организовал схему завладения средствами иностранных предприятий под видом представителя известной металлургической компании города.

По данным следствия, он вместе с сообщниками создал фиктивную зарубежную компанию-посредника по торговле металлургической продукцией. Участники схемы подделывали договоры и сертификаты качества, а также имитировали наличие производства и персонала.

Для реализации сделки открыли иностранные счета и искали клиентов среди зарубежных компаний. В 2022 году две компании с ЕС заключили с ними контракты на поставку продукции и перечислили 180 тыс. долларов США и 90 тыс. евро – в общей сложности почти 7 млн грн.

Вырученные средства выводили и распределяли между участниками схемы.

Организатору доложено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. 14 мая суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога 5,3 млн грн. Также решается вопрос других участников схемы.

