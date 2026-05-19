Россияне ударили баллистикой по центру Прилук: два человека погибли, среди 21 раненого есть ребенок
Во вторник, 19 мая, российские войска ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки на Черниговщине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и ГСЧС.
Предварительно известно о двух погибших. Еще 21 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них – 14-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте попадания возник пожар в складском помещении торгового центра. Спасатели ликвидировали возгорание.
В результате удара поврежден ряд зданий, автомобили местных жителей.
На месте работают следователи, криминалисты и все экстренные службы.
Напомним, утром 19 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере шесть человек получили ранения.