19 мая 2026, 12:50

Россияне ударили баллистикой по центру Прилук: два человека погибли, среди 21 раненого есть ребенок

Фото: полиция
Во вторник, 19 мая, российские войска ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки на Черниговщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и ГСЧС.

Предварительно известно о двух погибших. Еще 21 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них – 14-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте попадания возник пожар в складском помещении торгового центра. Спасатели ликвидировали возгорание.

В результате удара поврежден ряд зданий, автомобили местных жителей.

На месте работают следователи, криминалисты и все экстренные службы.

Напомним, утром 19 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере шесть человек получили ранения.

война обстрелы погибшие Черниговская область ракетный удар пострадавшие
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
