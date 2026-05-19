Во вторник, 19 мая, российские войска ударили баллистической ракетой по центральной части города Прилуки на Черниговщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и ГСЧС.

Предварительно известно о двух погибших. Еще 21 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них – 14-летний ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте попадания возник пожар в складском помещении торгового центра. Спасатели ликвидировали возгорание.

В результате удара поврежден ряд зданий, автомобили местных жителей.

На месте работают следователи, криминалисты и все экстренные службы.

Напомним, утром 19 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере шесть человек получили ранения.