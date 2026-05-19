Полицейские объявили о подозрении киевлянину, устроившему конфликт на территории гаражного кооператива вечером 9 мая в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель одного из домов приехал к 70-летнему работнику кооператива с претензиями в отношении местной собаки. Животное часто бегало по территории и забегало на частный двор киевлянина, что вызывало у него возмущение.

В разгар конфликта 52-летний мужчина сначала ударил пожилого охранника, а затем достал травматический пистолет и начал угрожать мужчине оружием.

Правоохранители изъяли у мужчины оружие и направили его на экспертизу.

Нарушителю объявили о подозрении по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

