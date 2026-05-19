ВСУ поразили командный пункт в Курской области и переправы в Донецкой области
18 мая Силы обороны Украины поразили командно-наблюдательный пункт российских войск в районе Теткиного Курской области РФ и ряд вражеских объектов на территории Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областей
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.
В районах Александровки Херсонской области и Беловодов Сумской области защитники поразили вражеские пункты управления беспилотниками.
На временно захваченной территории Донецкой области поражены две понтонно-мостовые переправы захватчиков.
В районах Январского Днепропетровской области и Родинского Донецкой области нанесены удары по сосредоточениям живой силы армии РФ.
Напомним, что утром и ночью на 15 мая украинские военные атаковали ряд важных объектов оккупантов. В частности, НПЗ "Рязанский".