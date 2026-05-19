На Днепропетровщине бизнесвумен "заработала" почти миллион на школьном укрытии

Фото: Национальная полиция

В Днепре сообщили о подозрении частной предприниматели. Правоохранители считают, что она незаконно завладела бюджетными средствами

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, управление образования и подрядчица заключили соглашение. Речь шла о ремонте укрытия в одном из местных лицеев. Женщина внесла заведомо ложные сведения в официальную документацию – акты приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости.

В документах указаны завышенные объемы фактически произведенного ремонта, а также завышенная стоимость материалов. В результате, заказчик перечислил на счет предприниматели полную сумму бюджетных средств. В общей сложности "переплата" составляет почти 870 тысяч гривен.

Предпринимательница получила подозрение. Им может угрожать.

Напомним, что в Киеве будут судить заместителя директора департамента КП "Киевтеплоэнерго" за растрату более полумиллиона гривен при закупке каменной соли.