На Прикарпатье разоблачили схему хищения газа с ГТС на 203 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

На Прикарпатье прокуроры разоблачили масштабную схему незаконного отбора природного газа из газотранспортной системы Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Организовал схему руководитель частного предприятия, занимавшегося добычей полезных ископаемых. К реализации схемы он привлек трех подчиненных.

Предприятие пользовалось государственной газотранспортной системой для транспортировки добываемого газа. Учет топлива производился через специальный узел, который находится под контролем и пломбированием "Оператора ГТС Украины".

По данным следствия, с января 2022 по октябрь 2025 участники схемы систематически вмешивались в работу узла учета газа.

Схема была примитивной по способу, но масштабной по результатам: с помощью специального ключа перекрывали кран на измерительной линии, из-за чего электронный вычислитель фиксировал искривленные данные об объемах газа.

В результате государство недополучило более 8 миллионов кубометров газа. Фактически, топливо незаконно отбирали из сети и продавали на рынке как собственный ресурс.

Сумма установленного ущерба – более 203 миллионов гривен.

Организатора схемы и трёх его сообщников задержали. Им сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путём.

Прокуроры готовят ходатайство о содержании под стражей. Также будут настаивать на залоге в размере нанесенного государству ущерба – 203 миллиона гривен.

