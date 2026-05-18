18 мая 2026, 18:20

Статус УБД: как добровольцам получить документ

Статус Участника боевых действий дает военному право на ряд льгот. Эксперты объяснили, как добровольцу оформить такой документ

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Для начала важно подтвердить принадлежность к добровольческому формированию территориальной общины. То есть это контракт добровольца и удостоверение.

Также потребуется приказ о передаче военного или его подразделения в распоряжение воинской части. Факт выполнения боевых задач тоже важно подтвердить.

Какие документы следует подавать в комиссию:

  • справки от воинских частей;
  • выдержки из боевых приказов;
  • выписки из журналов боевых действий;
  • материалы служебных расследований в случае ранения.

Также важно учесть:

  • пребывание в ДФТГ само по себе не гарантирует статус УБД;
  • нахождение в зоне боевых действий также не является автоматическим основанием;
  • однако комиссия не имеет права отказать только из-за "отсутствия специального порядка".

Напомним, ранее Харьковская ячейка ОО "Захист держави" объясняла, зачем нужен статус лица с инвалидностью в результате войны, какие права он предоставляет и с чего начинать оформление после ранения, контузии или заболевания.

