Статус УБД: как добровольцам получить документ

Статус Участника боевых действий дает военному право на ряд льгот. Эксперты объяснили, как добровольцу оформить такой документ

Для начала важно подтвердить принадлежность к добровольческому формированию территориальной общины. То есть это контракт добровольца и удостоверение.

Также потребуется приказ о передаче военного или его подразделения в распоряжение воинской части. Факт выполнения боевых задач тоже важно подтвердить.

Какие документы следует подавать в комиссию:

справки от воинских частей;

выдержки из боевых приказов;

выписки из журналов боевых действий;

материалы служебных расследований в случае ранения.

Также важно учесть:

пребывание в ДФТГ само по себе не гарантирует статус УБД;

нахождение в зоне боевых действий также не является автоматическим основанием;

однако комиссия не имеет права отказать только из-за "отсутствия специального порядка".

