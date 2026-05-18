Статус УБД: як добровольцям отримати документ

Фото з відкритих джерел

Статус Учасника бойових дій дає військовому право на низку пільг. Експерти пояснили, як добровольцю оформити такий документ

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Для початку важливо підтвердити належність до добровольчого формування територіальної громади. Тобто, це контракт добровольця та посвідчення.

Також знадобиться наказ про передачу військового або його підрозділу у розпорядження військової частини. Факт виконання бойових завдань теж важливо підтвердити.

Які документи варто подавати до комісі:

довідки від військових частин;

витяги з бойових наказів;

виписки з журналів бойових дій;

матеріали службових розслідувань у разі поранення.

Також важливо врахувати:

перебування у ДФТГ саме по собі не гарантує статус УБД;

перебування в зоні бойових дій також не є автоматичною підставою;

однак комісія не має права відмовити лише через "відсутність спеціального порядку".

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.