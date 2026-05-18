Штурмовали позиции ВСУ за рубли: девять боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы

В Украине вынесли суровый приговор девяти гражданам, которые предали присягу, добровольно вступили в ряды оккупационных войск РФ и с оружием в руках воевали против собственных соотечественников. В ближайшие 15 лет они проведут в исправительных колониях

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

"Пошли служить врагу, штурмовали позиции ВСУ и получали за это сотни тысяч рублей. Девять граждан Украины, воевавших на стороне РФ, получили реальные сроки заключения - 15 лет с конфискацией имущества", - говорят в прокуратуре.

Среди осужденных – наводчики, снайперы, механики-водители, гранатометчики и связисты оккупационных войск.

Они участвовали в боях в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, обустраивали фортификации, дежурили на блокпостах и обеспечивали подразделения боеприпасами.

Некоторые из них служили в подразделениях морской пехоты и береговой охраны РФ, а один из осужденных охранял территорию вокруг Оленовской колонии, где содержались украинские военнопленные.

Все задержаны во время боевых действий против Сил обороны Украины.

Напомним, что при публичном обвинении прокуроров Донецкой и Запорожской областных прокуратур суд признал виновными четырех граждан Украины, воевавших на стороне РФ.