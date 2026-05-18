18 мая 2026, 17:10

В Киеве мужчина поджигал железную дорогу за 300 долларов

Днепровский районный суд Киева признал выходца из Донецкой области виновным в диверсии. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В марте прошлого года двое мужчин подожгли два релейных шкафа у железнодорожной станции "Дарница". Один из них молотком сделал отверстия в дверях релейных шкафов, засунул туда тряпки, а второй залил внутрь растворитель. Затем другой мужчина включил видеокамеру на своем мобильном телефоне и поджег тряпки внутри релейных шкафов. За это они получили 300 долларов на криптогаманец.

Мужчина, поджигавший шкафы и снимавший видео, в суде признал вину. Его сообщник получил подозрение по другому производству.

На суде он рассказал, что совершить поджог им с товарищем поручил знакомый, с которым они учились в средней школе города Торецк (ранее Дзержинск) Донецкой области. Сейчас этот знакомый живет на оккупированной территории. Однажды знакомый предложил ему работу — за 15 минут заработать 500 долларов США, на что он согласился. Требовалось фотографировать объекты и поджечь релейный шкаф на железной дороге, фото которой ему прислали.

Поэтому обвиняемый просил изменить квалификацию его действий, потому что судимость за диверсию лишает возможности быть призванным на военную службу в Вооруженные силы Украины.

Однако суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье разоблачили мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и получал вознаграждение за ущерб украинской инфраструктуре. Он осуществлял поджоги автомобилей, передавал данные о дислокации подразделений ВСУ и зарабатывал на этом по 500-700 долларов за задание.

диверсант суд Киев
