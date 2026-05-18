Российский авиаудар по Дружковке: погиб человек, загорелась жилая многоэтажка
Российская армия 18 мая нанесла жестокий авиаудар по жилым кварталам Дружковки. В результате вражеской атаки погиб гражданский житель
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины, передает RegioNews .
Из-за атаки повреждены жилые многоэтажки. В одном из домов возник пожар, ликвидированный спасателями.
Жителей прифронтовых территорий призывают не медлить с эвакуацией и уезжать в более безопасные регионы.
Напомним, что в воскресенье, 17 мая, враг нанес несколько ударов по Кривому Рогу .
