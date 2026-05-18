18 мая 2026, 17:51

Эксдепутат Хмельницкого облсовета обманул госбанк и скрылся за границу

Фото: Офис Генерального прокурора
Бывший депутат Хмельницкого областного совета и известный агробизнесмен построил почти "идеальную" схему вымывания денег из государственного банка. Получив кредиты, мужчина распродал залоговое имущество и скрылся из Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как сообщили в прокуратуре, агробизнесмен и бывший депутат Хмельницкого облсовета получил в государственном банке кредит почти на 80 млн. грн. для ведения сельского хозяйства. За эти деньги он действительно купил 90 тракторов. Добросовестно гасил долг и выглядел как надежный заемщик.

Далее, имея технику на руках, он заложил ее банку и получил второй кредит на 70 млн грн якобы на пополнение оборотных средств. А чтобы не вызывать подозрений, параллельно запустил третий кредит уже из-за подконтрольных фиктивных компаний, которые не вели никакой реальной деятельности. Так в руки попало еще 35 млн. грн.

Все три кредита составили около 185 млн. грн. В прокуратуре говорят, что никакого намерения их возвращать у мужчины не было.

Закладные тракторы он распродал третьим лицам. Следствию удалось разыскать 46 из 90 машин. Их реализовали, частично погасив долг перед банком. В результате убытки госбанка составили 140 млн грн.

Параллельно на Криворожье следствие разоблачило схему хищения агропродукции. Все строилось на доверии. Из-за фиктивной фирмы подозреваемый с сообщниками заказали у фермеров более 800 тонн рапса.

Частично оплатили поставки и обещали полную оплату. Однако получив весь товар, вывезли его на экспорт и прекратили расчеты. Убытки фермерского хозяйства – 11 млн. грн.

Действия квалифицированы по статьям о мошенничестве и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением совершенных по предварительному сговору группы лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Сейчас подозреваемый скрывается за границей. Решается вопрос о международном розыске. Правоохранители устанавливают подельников и ищут незаконно реализованную технику.

Напомним, что предприниматели и бывшие чиновники подозреваются в незаконном использовании более 190 гектаров земель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника под аграрную деятельность.

