В Харьковской области задержали мужчину за убийство во время застолья

16 мая в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в поселке Лимановка Лозовского района в своей квартире скончался 56-летний мужчина

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При осмотре тела умершего обнаружены колото-резаные раны.

Установлено, что 15 мая умерший вместе с сожительницей и ее 35-летним сыном употребляли спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес несколько ударов оппоненту. В результате острой кровопотери 56-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Полицейские Лозовского районного отдела полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили мужчине о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

