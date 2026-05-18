В Киеве за пособничество завладению 2 млн грн будут судить инженера, осуществлявшего надзор за ремонтом здания медуниверситета

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Шевченковской окружной прокуратурой города Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении инженера технического надзора, обвиняемого в пособничестве в растрате бюджетных средств и служебном подлоге.

"Установлено, что в 2021 году, во время капитального ремонта кровли корпуса Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, обвиняемый, осуществляя надзор за работами, действуя умышленно, подписал акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями об их объёмах и стоимости", — говорят в прокуратуре.

При этом инженер ни разу не выезжал на объект и фактически не проверял выполнение работ.

Подписанные им документы явились основанием для оплаты частично невыполненных работ. Общая сумма установленного ущерба государственному бюджету составляет более 2 млн грн.

