11 мая 2026, 15:55

Разведчики показали, как охотятся на россиян на Запорожском направлении

11 мая 2026, 15:55
Фото из открытых источников
В Запорожском направлении украинские разведчики выслеживают и уничтожают личный состав и технику россиян. В этот раз военные показали новые кадры с линии столкновения

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу бойцов беспилотных авиационных комплексов подразделения "Химера". Военные рассказали, что россияне пытаются "накопиться", перегруппироваться или переждать. Однако эти попытки оканчиваются для врага потерями.

"Настоящий ад для оккупанта - на каждом квадрате земли, где "Химера" расправляет крылья. Подвалы, лесополосы, заброшенные здания - смерть находит врага круглосуточно в любом углу. Огненные кадры боевой работы разведчиков смотрите в видео", - говорят украинские разведчики.

Напомним, ранее Силы беспилотных систем уничтожили в Крыму вражескую технику на миллионы долларов. Операцию провели в конце марта.

08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
