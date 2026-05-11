Разведчики показали, как охотятся на россиян на Запорожском направлении

В Запорожском направлении украинские разведчики выслеживают и уничтожают личный состав и технику россиян. В этот раз военные показали новые кадры с линии столкновения

На видео можно увидеть работу бойцов беспилотных авиационных комплексов подразделения "Химера". Военные рассказали, что россияне пытаются "накопиться", перегруппироваться или переждать. Однако эти попытки оканчиваются для врага потерями.

"Настоящий ад для оккупанта - на каждом квадрате земли, где "Химера" расправляет крылья. Подвалы, лесополосы, заброшенные здания - смерть находит врага круглосуточно в любом углу. Огненные кадры боевой работы разведчиков смотрите в видео", - говорят украинские разведчики.

