12 мая 2026, 20:35

Стрельба в мэрии Светловодска: появились подробности задержания заммэра за "разборки" в кабинете

Фото: Кировоградская областная прокуратура
В Кировоградской области в Светловодске 12 мая первый заместитель городского головы открыл огонь из травматического оружия по посетителям прямо в своем рабочем кабинете

Об этом сообщает прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Перед этим, по имеющейся информации, в полицию поступало сообщение от временно исполняющего обязанности городского головы Светловодска о том, что в его служебный кабинет вошли неизвестные мужчины вместе с первым заместителем городского головы.

Во время разговора они потребовали покинуть кабинет и выражали угрозы физической расправе. После этого события переместились в служебный кабинет самого чиновника, где впоследствии раздались выстрелы.

По предварительным данным, 12 мая около 12 часов в полицию поступило сообщение о выстрелах на втором этаже административного здания Светловодского городского совета.

Следствием установлено, что в кабинет первого заместителя Светловодского городского головы вошли четверо мужчин. По словам самого чиновника, между ним и посетителями возник конфликт, во время которого он получил устройство для отстрела резиновых шаров и произвел семь выстрелов в сторону людей.

В результате стрельбы двое мужчин получили телесные повреждения. Один из пострадавших получил ранение руки и ноги, другой обеих ног. В настоящее время степень тяжести полученных травм устанавливают медики и эксперты.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли стреляные гильзы и оружие, из которого, вероятно, были произведены выстрелы.

При процессуальном руководстве прокуроров Александрийской окружной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство с применением оружия.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, мотивы конфликта и роль каждого из участников происшествия.

Мужчине грозит от трех до семи лет.

Напомним, что в Кировоградской области открыли огонь в помещении Светловодского городского совета в Кировоградской области. В результате стрельбы два человека получили ранения.

