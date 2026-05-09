Окупанти просунулись на двох напрямках фронту - DeepState

Російські війська продовжують тиснути на українські позиції на Донеччині. Наразі ворог мав успіх на двох ділянках

Про це повідомили в DeepState, передає RegioNews.

Аналітики зазначили, що малі піхотні групи російських окупантів просунулись в арйоні села Новоолександрівка, біля Гришиного на Покровському напрямку. Також росіяни мали успіх біля населеного пункту Предтечиного на Костянтинівському напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про критичну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Нараз готуються до евакуації населення. Російські окупанти доставці їжі, води, ліків та гуманітарної допомоги.