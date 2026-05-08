08 мая 2026, 20:45

В Олешках и близлежащих поселках готовятся к эвакуации - омбудсман

Ситуация в Олешках остается критической. В настоящее время готовятся к эвакуации населения

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews .

Дмитрий Лубинец рассказал, что во временно оккупированных Олешках и близлежащих территориях продолжается гуманитарная катастрова. В настоящее время идет подготовка к эвакуации местных жителей. По словам омбудсмана, критическая ситуация остается в Олешках, Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке.

Он рассказал, что российские оккупанты препятствуют выезду людей. Также россияне препятствуют доставке пищи, воды, лекарств и гуманитарной помощи.

"Население сократилось с около 40 000 до примерно 6 000 человек, в том числе в Олешках - с 24 000 до около 2 000. В общей сложности более 6 тысяч человек могут нуждаться в гуманитарной помощи, среди них около 200 детей. Большинство из них - маломобильные", - говорит омбудсман.

Ранее Лубинец обращался в Международный комитет Красного Креста и в российский уполномоченный по правам человека по обеспечению безопасной эвакуации гражданских. МККК уже подтвердил готовность содействовать необходимым мерам для выезда граждан Украины с оккупированной территории.

Ситуация в Олешках

Украинская сторона уже передала Красному Кресту список людей, нуждающихся в помощи и эвакуации. Киев поддерживает постоянную связь с международной организацией.

По состоянию на май в Олешках ситуация критическая. Российские оккупанты заблокировали доступ к населенному пункту. В СМИ сообщали об отсутствии пищи, воды, света и газа. Около 6 тысяч человек ожидают эвакуации.

