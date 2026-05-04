Прикордонники показали, як нищать бліндажі росіян (ВІДЕО)

Українські військові продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз показали відео, де можна побачити, як захисники нищать окупантів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу операторів "Форпост" на Південно-Слобожанському напрямку. Зазначається, що українські військові уразили живу силу ворога та місця її зосередження. Зокрема, знищили укриття й бліндажі, де противник намагався переховуватися.

Прикордонники атакували антени, які росіяни використовували для координації дій. Зокрема, ліквідували ворожий дрон типу "ждун".

"Постійний повітряний контроль і точна робота по цілях суттєво ускладнюють противнику пересування та позбавляють його можливості ефективно керувати підрозділами", - кажуть прикордонники.

