Кабмин упростил правила выплат детям ВПЛ

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинское правительство внесло изменения в постановление о возврате выплаты детям, ставшим переселенцами после начала полномасштабного вторжения РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат, глава специальной комиссии по защите ВПО Павел Фролов.

Теперь для возобновления выплат не нужно подтверждать уничтожение жилья на временно оккупированных территориях.

Также заявление в Пенсионный фонд для возобновления выплат детям, начиная с февраля, можно будет подать на месяц позже – до 1 июня.

В то же время, Правительство до сих пор не внесло изменений, позволяющих получать выплаты и тем детям, которые были вынуждены убегать от боевых действий в 2014-2022 годах.

Как сообщалось, переселенцы-защитники и люди с инвалидностью в результате войны могут получить жилищные сертификаты уже с 20 апреля 2026 года.