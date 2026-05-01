01 травня 2026, 20:35

Житло для ВПО: у "Дія" почали бронювати кошти за ваучерами

Фото з відкритих джерел
З 1 травня в Україні відкрилась можливість бронювання 2 мільйона гривень на житлові ваучери. Це стосується переселенців зі статусом УБД, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає RegioNews.

Подати заявку на бронювання цих коштів зможуть ті громадяни, звернення якиї уже затвердила комісія. Зробити це можна буде через застосунок "Дія". Згодом компанія Укрпошта перевірятиме наявність фінансування. У випадку якщо гроші доступні, протягом п'яти днів заявник отримає повідомлення про їхнє бронювання.

Черга формується в автоматичному режимі. Якщо фінансування не вистачає, заявки лишаються в очікуванні.

Після цього у людини є 60 днів для укладання договору на купівлю житла. Ці гроші можна використати для придбання квартири чи будинку, інвестування в будівництво або часткового погашення іпотечного кредиту.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року на порталі Дія українцям були доступні понад 160 різних послуг. Цьогоріч планується запуск нових сервісів.

