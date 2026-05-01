UA | RU
UA | RU
01 мая 2026, 19:15

Пограничники мощно уничтожат россиян на квадроциклах (ВИДЕО)

Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали свежие кадры с фронта, где защитники атакуют российских оккупантов

Об этом RegioNews." rel="nofollow" target="_blank">сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На этих кадрах можно увидеть работу бригады "Форпост" на Южно-Слобожанском направлении. Военные отмечают, что россияне стали часто использовать квадроциклы для быстрого перемещения и подвоза ресурсов.

Однако украинская аэроразведка обнаруживает такие цели, а затем операторы наносят меткие удары.

"FPV-дроны пограничников работают точно и системно, усложняя логистику противника и лишая его мобильности на поле боя", - говорят пограничники.

Напомним, ранее украинские военные совершили серию массированных налетов по пунктам базирования личного состава армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники военные война
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »