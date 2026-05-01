Пограничники мощно уничтожат россиян на квадроциклах (ВИДЕО)

Фото: Госпогранслужба

Украинские военные продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали свежие кадры с фронта, где защитники атакуют российских оккупантов

сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На этих кадрах можно увидеть работу бригады "Форпост" на Южно-Слобожанском направлении. Военные отмечают, что россияне стали часто использовать квадроциклы для быстрого перемещения и подвоза ресурсов.

Однако украинская аэроразведка обнаруживает такие цели, а затем операторы наносят меткие удары.

"FPV-дроны пограничников работают точно и системно, усложняя логистику противника и лишая его мобильности на поле боя", - говорят пограничники.

Напомним, ранее украинские военные совершили серию массированных налетов по пунктам базирования личного состава армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.