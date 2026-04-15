15 апреля 2026, 15:13

Перерегистрация жилья в Луганской области: оккупанты готовят новые изменения

Временно оккупированый Луганск. Фото: AP
Оккупационная администрация самопровозглашенной "ЛНР" планирует продлить срок перерегистрации жилья на территории временно оккупированной Луганской области

Об этом сообщил начальник Луганского ОВА Алексей Харченко , передает RegioNews .

По его словам, в конце 2025 года оккупационные власти сократили срок переоформления недвижимости по российскому законодательству до полутора лет, установив конечную дату – 1 июля 2026 года.

Впрочем, как отметил Алексей Харченко, сокращение сроков не привело к увеличению количества желающих переоформлять имущество и получать паспорта.

"Поэтому россияне вновь хотят вернуться к установленным ранее срокам – разрешить соответствующие операции до 2028 года", – заявил он.

Ранее оккупационная администрация сообщала о так называемой "национализации" около 50 тысяч квартир на временно оккупированной территории Луганщины из-за якобы долгов за коммунальные услуги. Также заявлялось, что неуплата коммуналки в течение года может стать основанием для изъятия жилья.

Напомним, в прошлом году глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье украинцев, выехавших из этих районов.

Оккупанты уничтожили в Мариуполе уникальную деревянную школу
15 апреля 2026, 08:25
Оккупанты на Харьковщине атаковали Печенежскую дамбу шестью КАБами
14 апреля 2026, 13:41
Опасность в городе: враг продолжает дистанционно минировать Херсон
09 апреля 2026, 08:45
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Тернопольской области будут судить 54-летнего мужчину, который за 13 500 евро организовал незаконную переправку лиц за границу
15 апреля 2026, 16:51
В Украину идет существенное потепление
15 апреля 2026, 16:29
Суд разрешил Тимошенко уехать за границу
15 апреля 2026, 15:54
В Одесской области за 6 тысяч долларов "выпускали" мужчин за границу
15 апреля 2026, 15:50
Силы обороны поразили технику, логистические объекты и личный состав РФ на Запорожье, Донетчине и в Крыму
15 апреля 2026, 15:43
На Закарпатье после похищения матери медики спасали детей от панической атаки
15 апреля 2026, 14:40
Благотворительность под давлением недоверия: почему скандалы вредят больше, чем кажется
15 апреля 2026, 14:20
Загрязнение земли почти на 30 миллионов: на Днепропетровщине будут судить чиновника
15 апреля 2026, 14:15
Помощники депутатов организовали "бизнес" на уклонистах: ДБР разоблачило схему
15 апреля 2026, 13:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
