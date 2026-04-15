Перерегистрация жилья в Луганской области: оккупанты готовят новые изменения

Временно оккупированый Луганск. Фото: AP

Об этом сообщил начальник Луганского ОВА Алексей Харченко , передает RegioNews .

По его словам, в конце 2025 года оккупационные власти сократили срок переоформления недвижимости по российскому законодательству до полутора лет, установив конечную дату – 1 июля 2026 года.

Впрочем, как отметил Алексей Харченко, сокращение сроков не привело к увеличению количества желающих переоформлять имущество и получать паспорта.

"Поэтому россияне вновь хотят вернуться к установленным ранее срокам – разрешить соответствующие операции до 2028 года", – заявил он.

Ранее оккупационная администрация сообщала о так называемой "национализации" около 50 тысяч квартир на временно оккупированной территории Луганщины из-за якобы долгов за коммунальные услуги. Также заявлялось, что неуплата коммуналки в течение года может стать основанием для изъятия жилья.

Напомним, в прошлом году глава Кремля Путин подписал закон, предоставляющий так называемым "администрациям" на оккупированных территориях право изымать жилье украинцев, выехавших из этих районов.