В Донецкой области дроны РФ ударили по жилому сектору: повреждено шесть домов

Фото: ГСЧС Донбасса

Этой ночью российские оккупанты нанесли удар дронами по частному сектору поселка Ясногорка, который входит в Краматорскую общину

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены шесть частных жилых домов, а также хозяйственное сооружение, в котором возник пожар.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 30 апреля РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", 206 ударными БпЛА. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение обломков сбитых целей на девяти локациях.