Вражеский FPV-дрон попал в дом на Запорожье: раненая женщина
В четверг, 30 апреля, российские войска атаковали беспилотником село Лысогорка в Запорожском районе
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Вражеский FPV-дрон попал в дом – здание повреждено.
Ранения получила 49-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 1062 удара по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак в Запорожском районе ранения получили три человека.
