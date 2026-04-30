В результате атаки на Днепровский район 30 апреля есть погибший и раненные

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате удара занялись магазин и автомобили рядом.

Один человек погиб, четверо пострадали. Трое людей госпитализированы.

"65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар, возникший из-за атаки россиян.

По информации в местных телеграм-каналах, вражеский дрон попал в автобус.

Напомним, 30 апреля около 10:30 в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы.