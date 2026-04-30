Стрельба на Ровенщине: мужчина открыл огонь по военным ТЦК и полицейскому

В Ровенской области разыскивают мужчину, который совершил вооруженное нападение на группу оповещения военных и правоохранителя. В результате стрельбы ранения получили два человека

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 29 апреля около 17:00 в селе Верба Дубенского района.

По данным полиции, военнослужащие группы оповещения совместно с полицейским офицером общества заметили мужчину, который шел с велосипедом, и остановили его для проверки документов.

В этот момент мужчина открыл огонь из автоматического оружия по военным и полицейским. В результате нападения один военнослужащий и полицейский получили ранения.

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство. Для розыска нападающего введена специальная полицейская операция.

Личность злоумышленника установлена. По данным полиции, это мужчина 48 лет худощавого телосложения, рост около 170 см, имеет короткие волосы с проседью. Был одет в камуфляж.

Полиция продолжает его розыск и просит граждан сообщать любую известную информацию.

Напомним, в Луцке во время мер оповещения мужчина несколько раз стрелял в сторону военнослужащих ТЦК, его задержали. Никто не пострадал.

