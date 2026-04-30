Преследование на Закарпатье: полиция стреляла по колесам грузовика

Скриншот с видео

На Закарпатье правоохранители открыли огонь по колесам грузовика, чтобы принудительно остановить транспортное средство после опасного поведения водителя

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 29 апреля около 13.30 на стационарном посту на въезде в область в селе Нижние Ворота. Наряд группы реагирования патрульной полиции остановил грузовик с полуприцепом для проверки.

По данным полиции, водитель сразу начал вести себя агрессивно и отказался предоставить документы. В дальнейшем он умышленно повредил служебный автомобиль и пытался совершить наезд на правоохранителей, после чего скрылся с места происшествия.

Во время преследования дальнобойщик неоднократно создавал аварийные ситуации и подвергал опасности других участников дорожного движения. Для прекращения правонарушения полицейские применили оружие – произвели выстрелы по колесам грузовика, после чего его удалось остановить.

Правоохранители задержали водителя на месте. Им оказался 30-летний житель Винницы. С ним производятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 2 ст. 342 УК Украины – сопротивление работнику правоохранительного органа. Он задержан, решается вопрос о помещении в изолятор временного содержания.

Видео преследования грузовика – по ссылке.

