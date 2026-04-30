Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

После того, как девушки зашли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей бывшей наедине. Он начал давить на нее, требовал интима и возобновления отношений.

Получив отказ, мужчина стал избивать девушку. Избиение длилось более получаса. После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком.

Эксперты зафиксировали многочисленные травмы и подтвердили факт нанесения сильных болей и психологических страданий.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). Сейчас он находится под стражей без права на залог. Фигуранту грозит от 3 до 6 лет заключения.

Напомним, ранее ГБР разоблачило факты пыток гражданских с участием военнослужащих одного из РТЦК и СП Харькова. Фигурантам объявили подозрение.