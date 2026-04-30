В четверг, 30 апреля, около 10:30 в Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Из-за атаки БпЛА возникли пожары, возвышается дым.

Воздушные силы предупреждали о движении российских БПЛА – на Подгородное Днепровского района с севера.

Напомним, количество людей, получивших ранения в результате ночной атаки по Одессе, увеличилось до 20. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.