Зеленский анонсировал усиление дальнобойных ударов по России

Украина будет увеличивать дальность своих ударов по территории РФ – сейчас она уже превышает 1500 км.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Глава государства отметил, что заслушал доклад в.и. главы СБУ Евгения Хмары о применении так называемых "дальнобойных санкций" – нового этапа использования украинского вооружения для снижения военного потенциала России.

Зеленский поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за результативность операций. По его словам, каждое поражение российских объектов уменьшает возможности военно-промышленного комплекса РФ, логистики и нефтяного экспорта.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит наращивать дальность и эффективность таких ударов, которые являются ответом на российский террор.

"Результаты очевидны для всех. России нужно завершать эту войну. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал должен быть услышан в Москве", – добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться