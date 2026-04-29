19:20  29 апреля
В Киевской области на взятке задержали ТЦКшников: в ТЦК проводят обыск (ВИДЕО)
09:32  29 апреля
Смертельное ДТП на Дарницком мосту в Киеве: Tesla врезалась в два автомобиля
08:57  29 апреля
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
29 апреля 2026, 13:09

Зеленский анонсировал усиление дальнобойных ударов по России

Скриншот с видео
Украина будет увеличивать дальность своих ударов по территории РФ – сейчас она уже превышает 1500 км.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Глава государства отметил, что заслушал доклад в.и. главы СБУ Евгения Хмары о применении так называемых "дальнобойных санкций" – нового этапа использования украинского вооружения для снижения военного потенциала России.

Зеленский поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за результативность операций. По его словам, каждое поражение российских объектов уменьшает возможности военно-промышленного комплекса РФ, логистики и нефтяного экспорта.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит наращивать дальность и эффективность таких ударов, которые являются ответом на российский террор.

"Результаты очевидны для всех. России нужно завершать эту войну. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал должен быть услышан в Москве", – добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

санкции Украина РФ война Москва атака Зеленский Владимир удары
Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непоколебимой решимости" в поддержке Украины
29 апреля 2026, 09:39
РФ готовит новое наступление и расширяет мобилизацию – Зеленский
29 апреля 2026, 09:14
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
В Николаевской области пять человек пострадали от атаки "шахедов"
29 апреля 2026, 22:10
Силы беспилотных систем "приземлили" два российских вертолета в Воронежской области (ВИДЕО)
29 апреля 2026, 21:59
В Киеве разворовали почти 2 миллиона на электроэнергии для детских садов
29 апреля 2026, 21:55
В Херсоне за день семеро мирных жителей пострадали от ударов вражеских дронов
29 апреля 2026, 21:47
НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах
29 апреля 2026, 21:40
Российского агента, помогавшего оккупантам продвигаться к Константиновке, приговорили к 15 годам лишения свободы
29 апреля 2026, 21:30
На Днепропетровщине из-за атак РФ погибли два человека
29 апреля 2026, 20:55
Суд арестовал следователя СБУ Полтавщины по делу о $110 тыс. взятки
29 апреля 2026, 20:47
"Дети для уклоняющегося": в Днепре женщина "отдала" детей для фиктивного отцовства
29 апреля 2026, 20:20
Хищение средств, выделенных на благоустройство Харькова: директор фирмы присвоил более 300 тысяч гривен
29 апреля 2026, 20:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
