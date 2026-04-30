30 квітня 2026, 10:53

Сирський запровадив обов'язкову ротацію на передовій: що зміниться

Фото: з відкритих джерел
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передовій

Про це він повідомив у соціальних мережах, передає RegioNews.

За словами Сирського, рішення ухвалене з метою збереження життя і здоров’я військових як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони.

"Своєчасна ротація – це не лише питання організації служби, це питання збереження життя наших воїнів і стійкості оборони", – зазначив він.

Згідно з наказом, командири повинні забезпечити перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов'язковою заміною. Ротація має здійснюватися не пізніше ніж протягом одного місяця після завершення визначеного терміну перебування.

Також передбачено, що планування ротацій має здійснюватися завчасно з урахуванням бойової обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Окремо наказом визначено обов'язкові вимоги: проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовим після виконання завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами і продовольством підрозділів на позиціях.

Сирський наголосив, що виконання наказу перебуватиме під жорстким контролем, а за порушення передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством і статутами ЗСУ.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, навесні та влітку Росія готує удари не лише по енергетичній інфраструктурі України, а й по ключовій логістиці, зокрема по залізниці та системах водопостачання.

Раніше український президент заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ, який вона планувала на березень 2026 року.

Україна РФ війна Олександр Сирський фронт армія ротація військовослужбовці
