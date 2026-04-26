В сети появились спутниковые кадры пораженного Туапсинского НПЗ

В сети показали фотографии НПЗ в российском Туапсе. Ранее украинские беспилотники атаковали этот объект врага

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В сети появляются новые фото Туапсинского НПЗ. Это кадры, сделанные со спутника.

Можно увидеть, что уничтожена или повреждена значительная часть резервуарного парка, насосные станции, трубопроводы. При этом на территории самого НПЗ по карте нет видимых поражений.

Напомним, ранее в Гештабе ВСУ подтверждали, что в Краснодарском крае ВСУ повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в резервуарный парк, что повлекло за собой пожар. Также под удар попала нефтебаза "Гвардейская" в оккупированном Крыму.