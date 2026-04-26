Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод в РФ – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

В течение 25 апреля и ночью на 26 апреля Силы обороны нанесли ряд поражений по объектам противника на территории РФ и на временно оккупированных территориях. В частности, среди пораженных целей нефтеперерабатывающий завод

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews .

Украинские военные поразили нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославле на территории РФ. На территории предприятия зафиксирован пожар.

Это один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. В год там перерабатывают около 15 миллионов тонн нефти. Степень ущерба уточняется.

Напомним, ранее в Гештабе ВСУ также подтверждали, что в Краснодарском крае ВСУ повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод . Зафиксировано попадание в резервуарный парк, что повлекло за собой пожар. Также под удар попала нефтебаза "Гвардейская" в оккупированном Крыму.