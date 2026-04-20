20 апреля 2026, 15:59

Силы обороны поразили НПЗ в Туапсе, два десантных корабля, нефтебазу и склады боеприпасов россиян – Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам российских войск на оккупированных территориях и в РФ. Удары были направлены на нефтяную инфраструктуру, флот и логистические центры врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Краснодарском крае ВСУ повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в резервуарный парк, что повлекло за собой пожар. Также под удар попала нефтебаза "Гвардейская" в оккупированном Крыму.

Отмечается, что вывод этих объектов из строя должен усложнить обеспечение российских подразделений горючим.

Кроме того, во временно оккупированном Севастополе были поражены два больших десантных корабля. Степень повреждений судов уточняется.

Также зафиксировано попадание по складам боеприпасов в районах населенных пунктов Урзуф (Донечина) и Локня (Белгородская область РФ).

Кроме того, уничтожен склад беспилотников в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт врага вблизи Благодатного Донецкой области.

Утраты врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны продолжают работу над понижением наступательного потенциала оккупационных войск.

Напомним, в ночь на 16 апреля Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.

17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Во Львове руководителя и продавца наркошопа U420 взяли под стражу
20 апреля 2026, 20:25
Почти полмиллиона долларов: в Закарпатье на взятке задержали руководителя ВЛК - СМИ
20 апреля 2026, 20:15
"Меня не спасайте, помогите папе": обнародовано видео с бодикамер копов, бежавших во время теракта в Киеве
20 апреля 2026, 19:45
В Прикарпатье в селе Остриня перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие
20 апреля 2026, 19:21
В Киеве мужчина жестоко убил собственного брата
20 апреля 2026, 18:50
ЦИК признал Елену Киевец избранной народной депутатом Украины
20 апреля 2026, 18:39
Сексуальная эксплуатация и похищение 19-летней девушки: в Одессе будут судить троих мужчин
20 апреля 2026, 18:11
Минус 155 миллионов долларов: подробности об уничтожении кораблей россиян в Крыму
20 апреля 2026, 17:43
В Харькове за сотрудничество с ФСБ к 15 годам тюрьмы приговорили работника стройфирмы
20 апреля 2026, 17:27
На Харьковщине из ноги раненого военного достали неразорванную гранату
20 апреля 2026, 17:16
