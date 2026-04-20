Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам российских войск на оккупированных территориях и в РФ. Удары были направлены на нефтяную инфраструктуру, флот и логистические центры врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Краснодарском крае ВСУ повторно поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксировано попадание в резервуарный парк, что повлекло за собой пожар. Также под удар попала нефтебаза "Гвардейская" в оккупированном Крыму.

Отмечается, что вывод этих объектов из строя должен усложнить обеспечение российских подразделений горючим.

Кроме того, во временно оккупированном Севастополе были поражены два больших десантных корабля. Степень повреждений судов уточняется.

Также зафиксировано попадание по складам боеприпасов в районах населенных пунктов Урзуф (Донечина) и Локня (Белгородская область РФ).

Кроме того, уничтожен склад беспилотников в районе Новой Каракубы и командно-наблюдательный пункт врага вблизи Благодатного Донецкой области.

Утраты врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны продолжают работу над понижением наступательного потенциала оккупационных войск.

Напомним, в ночь на 16 апреля Силы беспилотных систем поразили три вражеских ЗРК, две базы "Искандеров", базу "Рубикона" и две нефтебазы в Крыму.